Politiek Apeldoorn op zoek naar ervaringen met jeugdhulp

De gemeente Apeldoorn heeft een fors financieel tekort op dit gebied. In 2018 is ruim 19 miljoen euro meer uitgegeven dan er beschikbaar was voor zorg, begeleiding en andere hulp aan kinderen en jongeren. De politiek gaat nu op zoek naar manieren om de kosten te drukken. De bedoeling is tegelijk de zorg zo goed mogelijk overeind te houden, zo is uitgesproken.

Praktijk

Op 8 mei is er een rondetafelfgesprek waarbij ook zorgorganisaties aanschuiven. In de aanloop daarnaar hoopt de gemeenteraad meer inzicht te krijgen in de praktijk. Daarom is een mail-adres in het leven geroepen. Via mailbox jeugdhulp2019@apeldoorn.nl kunnen gezinnen die gebruik maken of maakten van jeugdhulp, aangeven hoe dat uitpakt. Ook professionals kunnen hun verhaal doen. Insturen kan tot 4 mei.

De reacties komen geanonimiseerd in een openbare raadsrapportage. De bedoeling is een algemeen beeld te schetsen, legt raadswoordvoerder Barbara Belder uit. De politiek zal dus niet ingaan op individuele casussen.