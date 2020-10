Politiek Apeldoorn schrikt en wil meer grip op zonneparken en windmolens

Video Durf jij ook? Meteen weer een rij voor kermisat­trac­tie waar bezoekers op 65 meter hoogte in vastzaten

28 september Toen hij gisteravond zijn kermisattractie Airborne weer even voor het publiek liet draaien, stond er al een snel rij. ,,De één zoekt de spanning en sensatie op”, zegt Willy Ordelman, ,,en de ander mijdt ieder risico.” De kans dat vandaag de liefhebbers weer in kunnen stappen, schat de 36-jarige Apeldoorner laag in. ,,Het is weer regenachtig en daardoor kregen we de storing. De fabrikant is nu aan het onderzoeken hoe hij het probleem het beste kan oplossen.’’