Politiek bemoeit zich met weghalen waadpakken van brandweerwagens

Twee politieke partijen, D66 in Apeldoorn en Nieuwe Lijn in Epe, willen uitleg over de beslissing van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland om waadpakken van de brandweerwagens te halen. D66 stelt schriftelijke vragen aan het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders en de Nieuwe Lijn wil donderdagavond tijdens de raadsvergadering uitleg van de burgemeester in Epe.

De pakken worden gebruikt bij zogenaamde 'grijpreddingen' waar bij een brandweerman tot maximaal anderhalf meter diep en vijftien meter vanaf de kant een slachtoffer of dier uit het water probeert te halen. Met een waadpak aan is een brandweerman beschermd tegen het water, kou en scherpe voorwerpen in het water. De veiligheidsregio heeft de waadpakken bij de wagens van de vrijwilligers in Vaassen en Apeldoorn weggehaald. Brandweermensen moeten nu in het gewone brandweerpak het water in.

Het Apeldoornse D66 wil van het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn weten wat het standpunt van het college is over het besluit van de veiligheidsregio. Ook wil de partij weten hoe de veiligheidsregio tot het besluit is gekomen, en wat het kost om de pakken te blijven behouden. De partij vraagt ook hoe de veiligheid van de lokale brandweerlieden wordt gewaarborgd als ze zonder de pakken het water in moeten gaan.