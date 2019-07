Politiek eist opheldering van gemeente Apeldoorn over omstreden zorgunit

De VVD, CDA en Lokaal Apeldoorn hebben de gemeentelijke regelgeving er op nageslagen en die schept in hun ogen onvoldoende duidelijkheid. Via een brief eisen ze daarom opheldering van het college van burgemeester en wethouders. De partijen willen onder meer weten aan welke voorwaarden het plaatsen van een zorgunit moet voldoen. En op welke gronden er bezwaar tegen een plaatsing gemaakt kan worden.

Kosten

In dit specifieke geval vragen VVD, CDA en LA zich af waarom een plaatsing van een zorgunit boven een verhuisplicht te verantwoorden is en wat de kosten voor de gemeente Apeldoorn zijn. Het bewuste bouwsel is onlangs bij de buren van Meindert en Trudy de Haas neergezet. Zij kijken nu vanuit hun tuin tegen een meterslange en -hoge houten wand aan. Ze zeggen daarover niet geïnformeerd te zijn. De drie lokale fracties willen ook daar opheldering over.