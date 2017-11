Politiek Gelderland positief over plannen voor meer vertier Apeldoorns Kanaal

Zijn oproep bleek niet aan dovemansoren gericht, want de fracties zijn in meerderheid enthousiast over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om 2,7 miljoen euro te trekken voor meer vertier langs de waterweg. Kruithof zei te spreken namens alle gemeenten die zijn gelegen aan het Apeldoorns Kanaal. Of zijn woorden daadwerkelijk gehoor vinden, wordt volgende maand pas duidelijk. Dan neemt Provinciale Staten een besluit over het plan.

Nieuwe oevers

De 2,7 miljoen euro moet worden verdeeld over elf initiatieven, zoals de aanleg van meerdere nieuwe oevers langs het gehele Apeldoorns Kanaal, de bouw van een fietsbrug bij het Zwitsalterrein in Apeldoorn en de plaatsing van twee steigers in Brummen. Voorwaarde is wel dat de betrokken gemeenten de helft van de kosten voor hun rekening nemen. Dirk Vreugdenhil van ChristenUnie Gelderland zei het jammer te vinden dat de ambitie van het bevaarbaar maken van het gehele Apeldoorns Kanaal los is gelaten. Toch vindt ook hij het voorliggende plan een stap in de goede richting. Ferdie Timmermans (PvdA) beschouwt het Apeldoorns Kanaal als een 'Koninklijk geschenk' en verklaarde gisteravond positief te zijn over de elf initiatieven.

Of het streven om het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar te maken helemaal van tafel is, wordt door Gedeputeerde Staten en de gemeenten overigens in het midden gelaten. De komende jaren wordt daar in ieder geval geen tijd en energie meer ingestoken. Maar wie weet wat de verre toekomst brengt?

Groen licht