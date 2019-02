Politiek steunt plan voor meer horeca in binnenstad Apeldoorn

Mengvormen van horeca en detailhandel blijven gevoelig liggen binnen de Apeldoornse gemeentepolitiek. In het nieuwe horecabeleid dat burgemeester en wethouders voor de komende jaren willen vaststellen, wordt dit zogenaamde ‘blurring’ omarmd. Hoewel een proef daarmee nog niet is afgerond, moedigt het nieuwe horecabeleid zulke kruisvormen aan.

Komende donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over de koers die Apeldoorn op horecagebied gaat varen. Duidelijk is nu al dat de ‘Horecavisie’ dan zal worden vastgesteld. Kritische geluiden vanuit de horeca zelf, die twee weken geleden werden geuit tijdens de eerste bespreking tijdens de politieke markt, zijn voor de gemeenteraad geen reden om drastische aanpassingen te doen, bleek vanavond. Kern van het beleid voor de komende jaren is dat de gemeente met name in de binnenstad ruimte wil geven aan de horeca: zowel voor restaurants als voor enkele hotels.

Daghoreca

Voor wie in het centrum van Apeldoorn komt winkelen is er op dit moment niet voldoende aanbod in bijvoorbeeld de Hoofdstraat. Door daghoreca toe te voegen, lunchrooms en koffiebars bijvoorbeeld, zou het winkelen een stuk leuker worden, is het idee. Ook een gecombineerde winkel-horecafunctie wordt nadrukkelijk genoemd.

Apeldoorn is een van de gemeenten die meedoen aan een landelijke proef met zulke mengconcepten. Door daar aan mee te doen kan een kledingwinkel bijvoorbeeld ook een wijntje schenken of zelfs een maaltijd serveren aan zijn klanten. En een kroeg zou van achter de bar ook ook artikelen kunnen verkopen die de klant anders alleen in een reguliere winkel zou vinden.

Alcohol

Milica Marinkov (Gemeentebelangen) snapt best dat die koers wordt doorgezet als de proef een succes is. Maar of dat zo is weet ze nog steeds niet, zei ze vanavond bij het debat over de Horecavisie. Jarin van der Zande (ChristenUnie) zou de ontwikkeling ook best willen aanjagen, maar blijft de rol van alcohol daarin een probleem vinden. Zijn partijgenoot Paul Blokhuis probeert als staatssecretaris alcoholgebruik juist sterk terug te dringen. ,,Onze handhavers zeggen geen capaciteit te hebben om hierop te handhaven’’, aldus Van der Zande. Ook de SGP vindt dat een punt.

Elbert Mulder (CDA) vindt dat dit niet moet worden overdreven: ,,Door die twee glaasjes die een winkel schenkt ontstaan de grote alcoholproblemen niet.’’ Ties Stam (PvdA) wijst erop dat de horeca in zijn algemeenheid juist meer ruimte krijgt. Raar om hierover dan moeilijk te doen, vindt hij.