Politiek wil meer weten over toename Apeldoornse zwerfjongeren

Aan de Stentor vertelden de jongerenwerkers deze week dat ze in 2016 het aantal zwerfjongeren in de gemeente Apeldoorn toe zagen nemen. De SGP wil graag weten in welke mate de kostendelersnorm en het stopzetten van studiefinanciering een rol spelen. Ook wil de fractie weten wat er van de afspraken is gekomen om het aantal zwerfjongeren te laten dalen.

Doorstroming

De PvdA vraagt zich af of er voldoende doorstroming is na crisisopvang van zwerfjongeren. De fractie wil ook weten wat volgens het college de reden is dat het aantal toenam. Ook wordt de vraag gesteld of het college bereid is opnieuw een onderzoek naar zwerfjongeren te doen 'die de laatste stand van zaken in kaart brengen en oplossingen biedt'.