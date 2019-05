Politiek wil niets weten van tekort stadhuis Apeldoorn

Burgemees­ter Van Hedel belooft aanpak overlast rond De Bhoele in Eerbeek

23 mei Er komt een oplossing voor de overlast die omwonenden hebben van sporthal De Bhoele in Eerbeek. Dat beloofde burgemeester Alex van Hedel donderdagavond aan de Brummense gemeenteraad. De VVD diende een motie in waarin zij het college van b en w opdraagt alles in het werk te stellen om overlast bij De Bhoele te voorkomen.