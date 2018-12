Politiemedewerkster Oost-Nederland op non-actief: ze wordt verdacht van het verduisteren van geld

Een medewerkster van de politie in Oost-Nederland is woensdag buiten functie gesteld. Ze wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim. Dat heeft de politieleiding naar buiten gebracht.

De politiemedewerkster wordt ervan verdacht geld te hebben verduisterd. Dat zou in haar privé-omgeving zijn gebeurd.

Onderzoek

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten is in opdracht van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart. Gedurende het onderzoek is de politiemedewerkster buiten functie gesteld en heeft ze geen toegang tot gebouwen en politiesystemen. In welke regio ze actief is, heeft de politieleiding niet bekend gemaakt.

Tweehonderd

Jaarlijks start de politie in Oost-Nederland zo’n tweehonderd onderzoeken naar collega’s wegens schending van de integriteit. In 2017 waren dat 184 onderzoeken, het jaar ervoor 212. Dat leidde in 2016 in vijftien gevallen tot ontslag.

,,We kunnen nooit tevreden zijn met tweehonderd onderzoeken en vijftien ontslagen”, zei politiebaas Oscar Dros eerder tegen de Stentor. ,,Iedere schending van de integriteit door een politieagent is er een te veel. Integriteit is een zeer belangrijke kernwaarde van de politie. De samenleving moet daar ook op kunnen vertrouwen. Daarom zijn we zeer streng: ieder signaal dat er iets aan de hand is, onderzoeken we direct.”

Grootste eenheid