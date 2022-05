Politiewagen (met hond) botst vol op auto op kruising Apeldoorn

MET VIDEO Oleg Lysenko uit Voorst treedt op tijdens Apeldoorns concert voor thuisland Oekraïne: ‘Beter muziek dan een Kalasjnik­ov in m’n handen’

Het doet hem zichtbaar pijn als Oleg Lysenko praat over de oorlog in Oekraïne. Zelf woont hij al twintig jaar in Nederland, maar zijn moeder en broer zitten er nog wel. Zonder militaire opleiding weet hij dat het geen zin heeft om erheen te gaan. Daarom zet hij zich in met wat hij wel kan doen: muziek maken. Komende zaterdag treedt hij op tijdens het benefietconcert in Het Vierhuis in Apeldoorn.

6 mei