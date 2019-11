POLL | Durf jij, na het Pieten-geweld afgelopen vrijdag, nog naar de landelijke intocht in Apeldoorn?

Ton Heerts: ‘Ik moet nog veel leren als burgemees­ter van Apeldoorn’

10 november Hij was het best bewaarde geheim van Apeldoorn in de afgelopen maanden. Nergens - nou ja, bijna nergens - prijkte zijn naam op een lijstje van mogelijk nieuwe burgemeesters voor Apeldoorn. Hoe heeft iedereen Ton Heerts over het hoofd kunnen zien? ,,Misschien omdat ik altijd landelijk bezig was? En ja, als burgemeester moet ik ook nog veel leren.”