Polsstokspringen tussen de terrassen door met Sintnicolaas

Opdringerige man sluipt met smoes woningen Apeldoornse bejaarden in

18 augustus Een bejaard echtpaar dat aan de Eemstraat in Apeldoorn woont, is donderdag door een man bestolen van enkele sieraden. Kort na het incident werd de politie gebeld door een 82-jarige vrouw die in de slaapkamer van haar woning aan de Roekenhof een man aantrof die haar nachtkastje aan het doorzoeken was. De vrouw geloofde het verhaal van de man over het controleren van de watermeter niet en sommeerde hem haar woning te verlaten. Hij is er zonder buit vandoor gegaan. De politie onderzoekt of het in beide gevallen om dezelfde man ging.