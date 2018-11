Pool (37) vrijgesproken van stichten van brand op Park De Hoge Veluwe

Topman Gelre krijgt geen salarisver­ho­ging

11:00 Gelre ziekenhuizen hebben tevergeefs geprobeerd om via de rechter af te dwingen dat topman Michel Galjee meer mag verdienen dan de jaarlijkse 179.000 euro die is toegestaan in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Gelre had een zaak aangespannen tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat het vindt dat er sprake is van een exceptionele situatie bij de ziekenhuizen. Daarom zou Galjee meer mogen verdienen dan 179.000 euro per jaar.