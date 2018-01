'Poortgebouw voor leuker Marktplein Apeldoorn'

Miljoen kijkers zien Ivo Niehe's TV Show over jarige prinses Margriet

9:51 Ruim een miljoen kijkers stemden gisteravond af op de TV Show die geheel in het teken stond van de 75e verjaardag van prinses Margriet. De special van Ivo Niehe staat daarmee op de achtste plaats in de ranglijst van best bekeken televisieprogramma's. The Voice of Holland staat met 2,1 miljoen kijkers bovenaan.