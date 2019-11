Populair Logeerhuis van Sint Nicolaas in Apeldoorn haalt dit weekend mijlpaal

Nieuwbouw­plan voor sociale huur in Apeldoorn is volgend jaar klaar

6:30 In welke wijken van Apeldoorn in totaal vijfhonderd nieuwe sociale huurwoningen komen, wordt in de eerste helft van 2020 duidelijk. Komend jaar zullen er alvast 135 goedkopere huurwoningen worden opgeleverd. En dat is nodig, de vraag is enorm.