Popup-winkel Honk in oktober in Apeldoorn: je loopt binnen en je hebt een baan

Er zijn op dit moment in Gelderland 32.000 vacatures die moeilijk op te vullen zijn, waarvan 5.500 in de energiebranche. Gedeputeerde Peter Kerris wil 14 miljoen euro uittrekken om nieuwe mensen op te leiden en bestaande werknemers om te scholen. Hij legt uit wat de bedoeling is.

Hoe komt het dat er zo veel vacatures zijn?

,,In Gelderland hebben we grote ambities in de zoektocht hoe we energieneutraal kunnen worden en de woningnood kunnen aanpakken. We hebben een bloeiende maakindustrie in Gelderland, die van alles wil realiseren. We willen zonnepanelen plaatsen, windmolens bouwen, de woningbouw versnellen en energiezuinige huizen bouwen, maar daar heb je gespecialiseerd personeel voor nodig. En dat kunnen we niet vinden.’’

U kan ze niet vinden, maar zijn die technische specialisten er wel?

,,Nee, op dit moment zijn ze er niet en daar moeten we iets aan doen. We zetten in op drie pijlers: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. Nieuwe mensen opleiden, zij-instromers omscholen en mensen in de bijstand of met een achterstand tot de arbeidsmarkt in beweging krijgen. De provincie Gelderland gaat actief meehelpen. Niet alleen op de ouderwetse manier, door subsidies te geven, maar ook door partijen bij elkaar te brengen en initiatieven op te zoeken.’’

Eén van de initiatieven is de pop-upwinkel Honk, waar mensen naar binnen stappen en een baan krijgen. Hoe werkt dat?

,,De eerste pop-upwinkel Honk1 is begin september geopend in Arnhem. In deze winkel kunnen mensen die werk zoeken advies krijgen van arbeidscoaches. De coach kijkt waar je talenten liggen. Ze kijken niet naar je diploma’s of je arbeidsverleden, maar naar wat je kan. Als dat duidelijk is word je gekoppeld aan een werkgever. Het bedrijfsleven doet mee. Je krijgt dus direct een baan. Na een maand in Arnhem gaat de pop-upwinkel op 2 oktober open in Apeldoorn. Daarna gaat hij naar Ede en vervolgens naar andere steden in de provincie.’’

Gaat de provincie ook personeel opleiden?

,,De provincie is het vliegwiel. We zoeken initiatieven en partijen die de uitvoering verzorgen. Sinds een jaar bestaat bij voorbeeld het initiatief Levenlang Gelders Vakmanschap, een samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen. De provincie geeft vouchers aan mensen die een technische opleiding willen volgen. Dat betekent dat de provincie een deel van de opleiding betaalt. Er zijn in één jaar 850 vouchers verstrekt. Het werkt. We gaan deze methode nu doorontwikkelen naar andere sectoren waar een tekort is aan personeel. In de zorg bij voorbeeld en in de bouw.’’

Nog meer concrete initiatieven?