Porno-berichten naar stiefdochter (15) levert Apeldoorner taakstraf op

De man stuurde tot twee keer toe via WhatsApp ongevraagd een hoeveelheid pornografische afbeeldingen naar het meisje. Dit gebeurde in 2018 toen zijn stiefdochter 15 jaar was. Volgens de rechter kan confrontatie met dit soort pornoafbeeldingen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van jongeren en kinderen. Zij moeten beschermd worden tegen dit soort beelden, iets wat de Apeldoorner juist niet deed. Zeer kwalijk, aldus de rechter.