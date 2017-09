Portugees beroofd van sieraden bij Apeldoorns hotel

De Portugees liep met een familielid het hotel uit, waarna drie of vier mannen op hen afkwamen. De 47-jarige Portugees weigerde de tas af te staan en zo ontstond er een worsteling. Hierbij raakte de man gewond. Hij liep een snijwond op in zijn gezicht. De man liep vervolgens het hotel weer in om hulp te vragen. De Portugees is in het ziekenhuis behandeld maar hoefde niet opgenomen te worden.