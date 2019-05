Postbedrijf Sandd uit Apeldoorn opnieuw in opspraak: stapel medische post bij particulier in de bus

Hij is verontwaardigd, boos zelfs, zegt Han Latour. Een dikke bundel poststukken door de bezorger van Sandd om onbegrijpelijke redenen bij hem in de brievenbus gestopt. ,,En als ik Sandd vervolgens bel leidt dat tot niets...’’



De Apeldoorner was verbaasd toen hij dinsdagavond thuiskwam en het duimendikke pak post met elastieken van de postbode eromheen zag. Geadresseerde stukken, bestemd voor bewoners van de buurt de Gaarden in de wijk De Maten. Zelf woont hij in de buurt de Hoeven. ,,Ik kan niet bedenken waarom een postbode zoiets bij mij in de bus doet’’, zegt hij. ,,Misschien dat een bezorger ontevreden is over de aangekondigde overname van Sandd door PostNL...’’