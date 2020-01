Postbode Henk (59) uit Apeldoorn loopt zijn laatste ronde voor Sandd en begint bij de concurrent

midwinter marathon Gruppen komt altijd terug naar de Loolaan: dit zijn voor haar de acht charmes van de Acht van Apeldoorn

9:39 Jacelyn Gruppen wordt voor veel grote hardloopwedstrijden in Nederland gevraagd, maar de Acht van Apeldoorn blijft speciaal voor haar. Komende zondag staat de voormalig inwoonster van Apeldoorn in het sterk bezette deelnemersveld voor de twaalfde keer aan de start van het hoofdnummer van de Midwinter Marathon. Ze verhaalt over de charmes van 'De Acht' aan de hand van acht punten.