Postbode op de fiets botst tegen auto in Apeldoorn en raakt gewond

MTB Prima kickstart voor mountainbi­ker Yael Plas (17): ‘EK en WK halen is hoofddoel dit jaar’

Hoewel hij woensdagavond niet de prijs voor Apeldoorns talent van het jaar won, is voor mountainbiker Yael Plas het nieuwe seizoen goed begonnen. De 17-jarige renner van Stappenbelt won op trainingsstage in Spanje meteen zijn eerste UCI-wedstrijd in zijn leeftijdscategorie.