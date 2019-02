PostNL neemt Sandd in Apeldoorn over voor 130 miljoen euro

Nederlanders die een brief of kaartje versturen zijn door de overname volgens PostNL ook in de toekomst verzekerd van ‘een postvoorziening die voldoet aan hoge kwaliteitseisen, betaalbaar blijft en bereikbaar blijft, ook voor het platteland en in krimpregio’s’.

De overname is volgens het postbedrijf bovendien goed nieuws voor de postbezorgers van Sandd en PostNL. De overname brengt meer baanzekerheid voor duizenden postbezorgers en maakt het mogelijk om de krimp van de postmarkt ‘op een sociale manier op te blijven vangen’. Zo krijgen de postbezorgers van het Apeldoornse bedrijf Sandd een baan bij PostNL aangeboden. Ook voor de overige medewerkers van Sandd wordt gekeken naar mogelijkheden binnen PostNL of naar andere oplossingen. Sandd en PostNL leggen met het samengaan naar eigen zeggen ‘een stevig fundament onder een landelijk Nederlands postnetwerk van stad tot platteland en onder de postdienstverlening voor ouderen en sociaal kwetsbare groepen’.

ACM

Vandaag melden PostNL en Sandd het voornemen om samen te gaan aan de toezichthouder ACM. Mocht de ACM onverhoopt geen goedkeuring geven, dan kunnen partijen alsnog toestemming vragen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Beide bedrijven hebben hun ondernemingsraden en de vakorganisaties op de hoogte gebracht van de voorgenomen transactie. De ondernemingsraden staan positief tegenover het voornemen.

Vorig jaar bleek dat er brede politieke steun was voor consolidatie in de Nederlandse postmarkt. Deze volgde na een brief van staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer over de toekomst van de postmarkt in Nederland. ,,Door het samenvoegen van de volumes van de twee netwerken worden schaalvoordelen gerealiseerd’’, meldt PostNL. ,,Dit is belangrijk om de post betaalbaar te houden in een krimpende markt.’’

Goede afspraken

Directeur Ronald van de Laar van Sandd Holding reageert opgetogen: ,,Ik ben enorm trots op wat mijn collega’s na de liberalisering van de postmarkt tot stand hebben gebracht. Vanwege de alsmaar afnemende postvolumes in Nederland door digitalisering moeten we realistisch blijven. En dus is het gewoon verstandig om te kiezen voor een sterk, Nederlands postnetwerk dat voor consument, zakenleven en medewerker de beste oplossing voor de lange termijn is. Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden. Wij zullen ook goede afspraken met elkaar maken over de integratie van onze netwerken en over onze medewerkers. Hoe eerder de benodigde goedkeuring wordt afgerond, hoe beter het is voor alle betrokkenen.’’

Bezorgers

PostNL bezorgt op een doordeweekse dag in de Benelux gemiddeld 675.000 pakketten en acht miljoen brieven. Bij het bedrijf werken in totaal 38.000 mensen, waaronder 18.000 bezorgers. Het Apeldoornse Sandd beschikt over een netwerk van 16.000 bezorgers. Zij brengen op dinsdag en vrijdag de post rond. In totaal werken er 19.000 mensen voor het Apeldoornse bedrijf.