PostNL opent nieuwe locatie in Apeldoorn

Vorig jaar bezorgde PostNL per dag 675.000 pakketten; 207 miljoen in totaal. Dat is 17,2 procent meer dan in 2016. Volgens het postbedrijf draagt het nieuwe pakkettensorteer- en distributiecentrum in Apeldoorn bij aan een landelijke dekking die het mogelijk maakt zeven dagen per week overal in Nederland pakketten te bezorgen.