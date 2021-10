Postzegelverzamelaars komen dit weekend weer massaal naar Apeldoorn: ‘Verzamelen zit in ons bloed’

Wapenzegels in nieuw jasje

Verzamelen weer trendy

De NVPH constateert dat postzegels verzamelen weer helemaal trendy is. ,,Verzamelen zit in ons bloed! Het is voor veel Nederlanders een nieuwe ontdekking of herontdekking geweest tijdens de afgelopen coronaperiode’’, vertelt voorzitter Martijn Bulterman. Dat verzamelaars actiever zijn gaan verzamelen en er nieuwe verzamelaars bij zijn gekomen, is volgens de NVPH ook terug te zien in de marktprijzen. Er is veel zeldzaam materiaal van goede kwaliteit op de markt gekomen en dat zorgt voor een boeiende handel, geeft de vakorganisatie aan.