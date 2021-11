‘Potloodventer uit Apeldoorn ging ook verder dan kleine meisjes zijn geslachtsdeel laten zien’

Opschudding alom eind juli in De Maten. De Apeldoornse woonwijk was bijna twee weken in de ban van een man die zijn piemel aan jonge meisjes liet zien. Al snel wezen de signalen in de richting van Alwin van den B. Een wijkbewoner die in 2019 wegens potloodventen werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand en 60 uur werkstraf. De politie vreesde zelfs voor een pedojacht en riep ouders op vooral geen eigen rechter te spelen. Toen op 3 augustus duidelijk werd dat er iemand was aangehouden, keerde de rust terug.