‘Potloodventer’ uit Apeldoorn heeft de schijn tegen na meerdere signalen

Toen de politie in 2017 en 2018 meerdere meldingen kreeg van een potloodventer in Apeldoorn en Twello, kregen agenten al snel de 43-jarige Alwin van den B. uit Apeldoorn op de korrel. Hij zegt onschuldig te zijn, maar heeft de schijn behoorlijk tegen.

Woensdag moest Van den B. plaatsnemen in het beklaagdenbankje in Zutphen. Hier werden hem drie incidenten ten laste gelegd. Eentje op 6 mei 2017 in Twello, eentje op 19 november 2017 in Apeldoorn en nog een keer in Apeldoorn op 28 januari 2018.

In alle drie de gevallen werden jonge meisjes op openbare speelplekken benaderd door een man met ontbloot geslachtsdeel. En masturbeerde hij voor hun ogen. Dat gebeurde altijd in de weekenden. De kinderen omschreven allemaal een man die lijkt op Van den B. en ook zijn witte auto, die hij bij zich had.

Filmen

Een kind filmde de Apeldoorner bovendien en de politie had een tracker op zijn auto bij al deze drie gebeurtenissen. Van den B. werd dus gevolgd. De agenten zagen dat hij op alle drie de data rondreed langs speeltuinen en schoolpleinen en praatjes maakte met kinderen die aan het spelen waren. Toen ze hem aanhielden, had hij de bovenste knoop van zijn broek open en ook zijn riem los.

Maar Van den B. houdt toch vol dat hij niks verkeerds heeft gedaan. ,,Ik heb het gevoel dat mij iets in de schoenen wordt geschoven.” Ja, hij reed wel eens rond met zijn auto en hij had wel eens de weg gevraagd naar de supermarkt.

,,Het kan ook zo zijn dat kinderen mij met ontbloot onderlijf in de bosjes hebben gezien. Toen was ik op zoek naar mijn kat en moest ik een paar keer plassen.” En zijn broek en riem heeft hij altijd open in de auto. ‘Ik heb ooit een darmperforatie gehad en mijn broeken schuren dan over het litteken.”

Nog iets wat niet in zijn voordeel spreekt, is dat de Apeldoorner internationaal vrachtwagenchauffeur is en alleen in de weekenden thuis is.

Waslijst aan incidenten

En dan is er nog de waslijst aan incidenten waar de man volgens de officier van justitie bij betrokken lijkt te zijn, maar waar niet voldoende bewijs voor is om hem te vervolgen. Zo was er een meisje dat door een vrachtwagenchauffeur met ontbloot onderlijf werd gevraagd om ‘te kriebelen’. De tachograaf, het signalement dat het kind gaf en haar omschrijving van de vrachtauto wijzen Van den B. aan als dader. ,,Het stinkt, maar ik kan het niet voldoende bewijzen”, zei de officier over deze zaak.

Hij eiste een werkstraf van 80 uur tegen hem en drie maanden cel voorwaardelijk. In zijn proeftijd moet de Apeldoorner contact houden met de Reclassering en meewerken aan een eventueel onderzoek.

Van den B. was het daar niet mee eens en ook zijn moeder liet vanaf de publieke tribune duidelijk haar afkeer blijken. ,,Ik voel me ontzettend in het nauw gedreven door de hoeveelheid zaken die geseponeerd worden, maar door de officier wel worden vermeld in dit dossier. Dat is alleen maar bedoeld om mij nog meer verdacht te maken.”