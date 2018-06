Praten met je verwarde buurman helpt

Leerplein055 krijgt grip op hoog ziektever­zuim

11:06 Leerplein055 is er in 2017 niet in geslaagd het hoge ziekteverzuimcijfer naar beneden te krijgen. Sterker, waar het verzuim in 2016 op 9,79 procent uitkwam steeg dit in 2017 naar 10,16 procent. Dat hoge cijfer valt onder meer te verklaren door het feit dat de koepel voor het Apeldoornse openbaar basisonderwijs zwangerschapsverlof meerekende. Dat is niet gebruikelijk.