Present Apeldoorn brengt met kerstengel lichtpuntje voor mensen die dat nodig hebben

Eenzame mensen, zieke mensen, of mensen met een hele kleine portemonnee. Mensen die de donkere november- en decembermaand als een loden last kunnen ervaren en wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Er kunnen tal van redenen zijn om juist in deze periode mensen iets verlichting te brengen. Door bijvoorbeeld een presentje of een bezoekje.