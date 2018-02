Preventief strooien in Apeldoorn

Apeldoorn zoekt terrein voor Voorjaarskermis

Gemeente Apeldoorn is op zoek naar een terrein waar de Voorjaarskermis gehouden kan worden. De kermis is voor veel ondernemers het traditionele begin van het kermisseizoen. De afgelopen 25 jaar vond de kermis in en rond de Americahal plaats, maar deze is gesloten.