Prijs van 100.000 euro voor project Water-Singel op bedrijventerrein Ecofactorij

Boom valt op rijdende auto in Apeldoorn: kindje raakt gewond

Een boom is op een rijdende auto terecht gekomen aan de Kerklaan in Apeldoorn, ter hoogte van de Grote Kerk. In de auto zat een vrouw en achterin twee kinderen. De auto heeft forse schade opgelopen. Een van de kinderen is gewond geraakt, de vrouw en het andere kind zijn met de schrik vrijgekomen.

19 februari