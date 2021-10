Prijs van peperdure fietssnelweg tussen Apeldoorn en Epe doet wethouder schrikken

De F50, waarvan het definitieve tracé nog moet worden vastgesteld, is omstreden. De Cleantech Regio (Stedendriehoek) is groot pleitbezorger van de fietssnelweg. De gemeenteraden van Apeldoorn en Epe moeten later dit jaar nog besluiten of hij er komt. In de directe omgeving van het traject is er weerstand, bijvoorbeeld bij mensen die de fietssnelweg langs hun achtertuin krijgen. Voor een aantal geldt zelfs dat de route ‘in de achtertuin’ komt, omdat het tracé over grond van boeren is ingetekend.