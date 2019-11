Prijs voor afval gaat komend jaar in veel gemeenten fors omhoog

video Eigenares­se ontdekt via telefoon­tje van politie Apeldoorn dat haar auto verdwenen én uitgebrand is

3 november De auto die vannacht uitbrandde in de bossen bij Radio Kootwijk, is door onbekenden eerst op een andere plek weggenomen. De eigenaresse van de Peugeot hoorde zondagochtend van de brand via een telefoontje van de politie. In Apeldoorn is het de afgelopen tijd vaker raak geweest met autobranden.