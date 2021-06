Prikkelarm genieten in Apeldoorn van prikkelende museumkunst: ‘De rust en de ruimte is heel fijn’

Geen schoenen met hak vandaag, ook mijn knalrode truitje blijft in de kast. Over accessoires hoef ik me ook niet druk te maken, rinkelende armbanden leiden alleen maar af. Zomaar een bezoeker aanschieten? Filmen? Niet doen. Van spontaan een kijkje nemen donderdagavond tijdens de eerste prikkelarme tentoonstelling in CODA Museum in Apeldoorn, is geen sprake. Over mijn bezoek als verslaggever moeten van tevoren afspraken worden gemaakt. Over ogenschijnlijk kleine zaken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn.