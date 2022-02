Pril idee om woongebouw in Apeldoorn te slopen wekt verbazing: ‘Dat zou heel duur gras worden’

Bewoners staan raar te kijken na loswaaien plafond in Apeldoorn: ‘Had heel naar kunnen aflopen’

Een losgerukt plafond van appartementencomplex De Stadhouder in Apeldoorn zorgt voor een surrealistisch gezicht. Het plafond kwam los door storm Eunice, die vrijdag flink huishield. Bewoners zijn de dag erna opvallend kalm, maar het besef dat het gevaarlijk was zit er goed in. ,,Als ik niet precies toen van huis was, was mijn auto nu ook geplet.”

20 februari