Primeur: Apeldoornse mantelzorger Liecke Ockers (20) ontvangt blijk van waardering

De 20-jarige Apeldoornse is één van de bijna 400 jonge mantelzorgers die deze maand door de gemeente zijn verblijd met een kadobon als blijk van waardering voor hun inzet voor een familielid dat langdurige zorg nodig heeft of waar ze zich zorgen over maken.

Jongeren die een broer(tje) of zus(je) hebben met een gedragsstoornis, depressie, chronische ziekte of een beperking, of een vader of moeder met een lichamelijke of psychische ziekte of een verslaving, hebben het vaak zwaar. Als zij langere tijd mantelzorg geven, kan dit een grote impact hebben op hun leven.

Ervaringsmaatje

Zo is de twintiger mantelzorger voor haar moeder die meerdere beperkingen heeft, waaronder Gilles de la tourette en het chronisch vermoeidheidssyndroom ME. ,,Mijn moeder wordt onder meer heel snel moe. Ze kan niet veel meer lopen en er moet altijd wel iemand met haar mee”, vertelt ze over haar thuissituatie. ,,Dat heeft ze al zolang ik mij kan herinneren. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat mijn moeder ziek is en dat het ieder jaar erger wordt.”

Dochterlief wil haar ervaringen als jonge mantelzorger graag delen met jongeren die in een vergelijkbare situatie zitten. Daarom heeft ze zich als ervaringsmaatje aangemeld bij De Kap. Als maatje biedt ze niet alleen een luisterend oor en praktische ondersteuning, maar is ze er ook voor de gezelligheid. ,,Samen iedere week iets leuks doen, even 1-op-1 aandacht, daar gaat het om.”

Jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar oud, die zelf ook met zorg in het gezin te maken hebben of hadden, kunnen zich net als Liecke Ockers bij De Kap aanmelden als ervaringsmaatje door een mailtje te sturen naar Büşra Süral, mantelzorgconsulent bij De Kap: b.sural@dekap.nl.

Ook jonge mantelzorgers die graag een ervaringsmaatje willen, kunnen zich bij haar aanmelden.

Kijk voor meer informatie op de website ervaringsmaatjes.nl.