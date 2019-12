Primeur voor Foenix Kringloop Apeldoorn: gebruikte dekbedden als nieuw in verkoop

Is jouw supermarkt op tweede kerstdag open? Check het hier

10:33 Terwijl veel Nederlanders deze ochtend uitbuiken van het kerstdiner van gisteravond, zal bij sommigen de blik ook al gericht zijn op vanavond. Wat moet er dan op tafel komen? Misschien heb je dat al tot in de puntjes uitgewerkt of is er lichte stress, omdat je iets bent vergeten te halen. In dat laatste geval geldt: geen paniek.