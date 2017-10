Prins Bernhard Cultuurfonds keert bijna twee ton uit

Onderzoek naar aanranding Badhuisweg in Apeldoorn gestopt

11:44 Het onderzoek naar een aanranding op de Badhuisweg in Apeldoorn vorige maand, is gestopt. De politie was zowel naar de daders, als naar het slachtoffer op zoek. ,,De vrouw in kwestie heeft zich nooit bij ons gemeld, en in overleg met het OM is besloten om de zaak niet verder te onderzoeken'', vertelt politiewoordvoerder Esther Naber.