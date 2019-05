Prins Harry bedankt Apeldoornse Daimy met dikke knuffel

De kersverse vader was, drie dagen na de geboorte van zijn zoon Archie, alweer aan het werk. Hij kwam naar Nederland voor de kick-off van de Invictus Games 2020 . En daar mocht Daimy niet ontbreken. Ze werd uitgenodigd om hem, samen met een aantal sporters, te ontvangen in Den Haag. Prins Harry herkende Daimy nog. Twee jaar geleden ontmoette ze hem en een jaar daarvoor ook. ,,Hij vroeg me waar mijn oranje jurkje was dat ik de vorige keer aanhad’’, zegt Daimy lachend. ,,Dat wist hij dus nog. Ik had wel een oranje bloemetje in mijn haar. En hij vond dat ik groot was geworden.’’

Kraamcadeautje

Het weekend na haar derde ontmoeting met de prins kijkt ze trots de foto’s terug. Ze weet nog goed dat ze best lang moest wachten tot prins Harry er was. ,,We hoorden de avond van tevoren al dat hij later zou komen, maar toen we daar waren bleek dat het heel erg druk was op Schiphol’’, legt Daimy uit. ,,Daardoor hebben we 2,5 uur moeten wachten.’’ Toch had ze het er graag voor over. ,,Ik vind het altijd leuk om hem te zien. En helemaal nu hij vader is, want ik was heel blij voor hem toen ik hoorde dat de baby geboren was. Ik vind Archie een erg leuke naam. Ik hoopte eerst dat het een meisje zou worden, maar nu maakt het me niet meer uit.’’