Prins Philip was vaste gast in Apeldoorn. ‘Hij logeerde bij ons’, vertelt Pieter van Vollenhoven

Houtkachel veroor­zaakt fikse schuur­brand in Uddel: naastgele­gen woning loopt schade op

8 april Een schuur in het centrum van Uddel is aan het einde van de middag in brand gevlogen. Volgens de brandweer is zeer waarschijnlijk een houtkachel de veroorzaker van de ellende. De woning, vijf meter naast de schuur, vatte dankzij inzet van de brandweerlieden geen vlam. Wel liep het huis rookschade op.