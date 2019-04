Prinses Beatrix opent expositie moderne sculpturen in de tuin van Paleis Het Loo

De Pools- Amerikaanse Daniel Libeskind is internationaal bekend, onder andere van zijn masterplan voor de herbouw van het World Trade Center in New York, en het ontwerp van het Joods Museum in Berlijn.

‘Out of the box’

Het is voor het eerst dat er hedendaagse kunst wordt getoond in de tuin van Paleis Het Loo. ,,Normaal kan dit ook helemaal niet. Alles is hier barok en we zitten vast aan een concept”, vertelde conservator Paul Rem twee weken geleden bij het plaatsen van de sculpturen. Vanwege de grootschalige renovatie van Het Loo is het paleis zelf nog twee jaar voor publiek gesloten. Die gelegenheid hebben hij en zijn collega’s aangegrepen om eens lekker ‘out of the box’ te denken. ,,Normaal zijn we niet van die durfals. Maar dit is wel gedurfd. Spraakmakend zelfs.”