Prinses Margriet doopt tulp voor Invictus Games in Apeldoornse paleistuinen

Automobi­lis­te ziet vrachtwa­gen over het hoofd in Apeldoorn en raakt gewond bij flinke botsing

17:00 Een automobiliste is vanmiddag hard in botsing gekomen met een vrachtwagen op de Kayersdijk in Apeldoorn. De vrouw raakte bij het ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.