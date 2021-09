‘Probeersel’ uit Uddel verovert al honderd steden: ‘In Nederland is de rek er wel een beetje uit’

Dat zijn Escape Tours zo’n enorme vlucht zouden nemen, had Erik Kroon niet verwacht. ,,In minder dan twee jaar tijd is het spel ruim 25.000 keer gespeeld’’, vertelt de directeur van SOS Events. ,,Gemiddeld verkopen we zo’n honderd tours per dag, terwijl mensen door corona nog altijd relatief weinig tripjes ondernemen. Steden in binnen- en buitenland smeken óns om voor hun een Escape Tour te ontwikkelen.’’