Probleembever mag straks worden afgeschoten van provincie Gelderland

De bever werd in Gelderland in 1994 geherintroduceerd, nadat hij in de negentiende eeuw was uitgestorven. Zes jaar eerder werd het dier al in de Biesbosch uitgezet. In de afgelopen kwarteeuw rukten de bevers razendsnel op langs de grote rivieren. Er zijn er nu naar schatting 2000, waarvan honderden in Gelderland.



Vilmar Dijkstra van de Zoogdierenvereniging zegt dat bevers niet vaak in dijken graven, maar dat in sommige gevallen toch doen. Bijvoorbeeld bij hoogwater. "Je moet eerst proberen de dijken beverproof te maken. Maar daarna kan het gebeuren dat je af en toe moet ingrijpen. Verplaatsing is dan geen optie meer, dan verschuif je het probleem.’’



Volgens een woordvoerster van het waterschap Rivierenland zijn er nog geen concrete problemen met bevers langs de grote rivieren. ,,Maar het is wel goed dat we er op voorbereid zijn.’’