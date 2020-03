Problemen door gasstoring in Apeldoorn zo goed als opgelost: meeste huishoudens hebben weer gas

Afgelopen nacht werd Brasserie De Manege getroffen door een grote uitslaande brand . Het clubhuis van de voormalige tennisvereniging brandde hierdoor volledig uit. De brandweer was tot vroeg in de ochtend bezig met het bestrijden van de vlammen.

Dit bleek dus ook gevolgen te hebben voor verschillende huishoudens in Apeldoorn. Na het blussen van de brand is namelijk de leiding van een brandkraan gesprongen. Hierdoor kwam er vermoedelijk water in de gasleiding terecht, waardoor de gasstoring bij de getroffen huizen ontstond. Er waren ongeveer vijftig klanten van netbeheerder Liander gedupeerd door de storing.

Verholpen

Een monteur van Liander is aanwezig om de problemen te verhelpen. ,,We kijken nu in hoeveel leidingen er water zit en hoeveel dat precies is", aldus een woordvoerder van het bedrijf eerder vanmiddag. ,,Op basis daarvan kunnen we een inschatting maken hoe we dat weg gaan halen.”