Problemen door twee ongelukken op A1 weer voorbij

Een camping overnemen in coronatijd? Erik-Jan Buitenhuis volgt zijn droom in Lieren

14:00 Midden in coronatijd een camping overnemen. Is Erik-Jan Buitenhuis gek geworden? De nieuwe eigenaar van de Vinkenkamp is dat echter allerminst. Hij heeft nu juist alle gelegenheid om de verouderde camping in Lieren naar een nieuw niveau te brengen, zegt Buitenhuis.