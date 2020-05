Problemen op A1 richting Apeldoorn door twee ongelukken snel na elkaar

Promotie Columbia naar eerste klasse geen verrassing, maar wel ‘heel lekker’

15:58 Natuurlijk, er werd aan de Winkewijert in Apeldoorn al wel een klein beetje rekening mee gehouden, maar dinsdag kwam alsnog het bevrijdende telefoontje van de KNVB: Columbia speelt volgend voetbalseizoen in de eerste klasse. ,,Zonder arrogant te zijn: we waren de tweede klasse ook wel een beetje ontgroeid”, reageert de blije trainer Willem Mulderij.