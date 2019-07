Processierups zit Kofferbakverkopen in Apeldoorn niet dwars

Opgestapte wethouder Margriet Wartena ziet vooral nieuwe kansen

13:00 Is zij een gebroken mens? ,,Nee’’, zegt Margriet Wartena heel stellig. De 60-jarige Hallse diende ruim een week geleden haar ontslag in als wethouder van de gemeente Brummen. Dat deed de politica van Lokaal Belang nadat zij in een raadsvergadering onder vuur was genomen aangaande de Stichting Sportkompas, die de overdekte sportaccommodaties beheert. Wartena zegt niet om te zien in wrok. Ze stort zich vol op een nieuwe (maatschappelijke) carrière en blijft actief binnen Lokaal Belang. ,,Maar in de politieke arena zien ze me voorlopig niet terug.’’