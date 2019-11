Producent Tim wist alle geheimen uit Sinterklaasjournaal ter voorbereiding op intocht: ‘We hebben veel van Apeldoorn kunnen laten zien’

Welk lot wacht jihadiste Xaviera S. uit Apeldoorn nu ze terug is?

20 november Xaviera S. (25) uit Apeldoorn is terug in Nederland. Het Openbaar Ministerie arresteerde haar direct op Schiphol. Ze staat op de Nederlandse terrorismelijst, maar heeft recent - voor lidmaatschap aan IS - al een Turkse celstraf uitgezeten. Kan ze in Nederland nog worden berecht? En, zag ze haar achtergebleven kind weer?