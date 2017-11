Proef met opknappen van drie oudere, Apeldoornse wijken

Twee buurten in De Maten en de Staats- liedenbuurt in Zuid krijgen een fikse opknapbeurt. Die moet verloedering voorkomen.

Behalve in twee buurten in De Maten steekt de gemeente Apeldoorn de komende twee jaar ettelijke tonnen in de Staatsliedenbuurt. Daarmee wil ze voorkomen dat dit deel van Apeldoorn-Zuid afglijdt naar het niveau van een probleemwijk.

Het gaat om een proef die de gemeente begin dit jaar al aankondigde, als opmaat naar nog veel grotere investeringen in andere delen van de stad. Van de drie gebieden waar de pilot wordt gehouden noemde de gemeente toen alleen een deel van de Maten: de Dreven. Gisteravond maakte de gemeente ook de andere buurten bekend. Naast het noordelijke deel van de Dreven is dat in De Maten ook het Schoutenveld.

Waar in De Maten vooral de inrichting van beide buurten onder het vergrootglas wordt gelegd, draait de proef in de Staatsliedenbuurt vooral om de 'sociale samenhang', zegt wethouder Detlev Cziesso. ,,We willen daar vooral voor verbinding zorgen tussen de inwoners'', zegt hij. ,,Het is een diverse wijk, qua nationaliteiten. We willen proberen om de openbare ruimte zo in te richten dat dit de buurtbewoners uitnodigt om met elkaar in contact te komen. Bij een speelplaats spreken ouders van kinderen elkaar bijvoorbeeld. En ook bij een picknickplek komen mensen elkaar tegen. Zulke plekken hebben we op dit moment niet in deze wijk, terwijl er wel openbare ruimte is waar we daarvoor zouden kunnen zorgen.''

Onder meer bij de vijvers die bij de Kayersdijk liggen is er ruimte, zegt Cziesso. Hij denkt aan barbecueplekken, een volleybalveldje en een bankje met schaakbord. ,,Die invulling gaan we echter niet top-down regelen, de inbreng moet vanuit de wijk komen.''

Andere wijken

De proef in Zuid en De Maten kost in totaal 2 miljoen euro. Doel is ook om kennis op te doen voor de jaren die volgen. Structureel trekt de gemeente dan jaarlijks 4 miljoen euro uit om andere wijken op te knappen.

,,We zijn daarmee een voorloper in Nederland'', stelt Cziesso. ,,Andere steden zullen dit met belangstelling volgen. Op dit moment hebben we geen achterstandswijken'', zegt Cziesso. ,,We moeten voorkomen dat we die wel krijgen. Daarvoor moeten we kijken of het concept van een wijk, dat bijvoorbeeld in de jaren 70 werd bedacht, nog wel werkt en het waar mogelijk aanpassen.''

