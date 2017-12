Programma krijgt meer vorm: Serious Request-café, topsporters en escape room

Het programma rond Serious Request is dit jaar groter dan ooit. Elke dag zijn er speciale activiteiten rond het Glazen Huis, dat op het Marktplein in Apeldoorn staat.

Radiozender 3FM maakt in de week voor kerst radio en televisie vanaf het Marktplein om zo geld in te zamelen voor een goed doel: het herenigen van gezinnen uit conflictgebieden. Zowel omroeporganisatie NPO als de gemeente Apeldoorn kiest ervoor het evenement veel meer te laten zijn dan dat Glazen Huis. Apeldoorn doet dat om de stad er zoveel mogelijk bij te betrekken, en om bezoekers 'van buiten' meer dan het Marktplein te laten zien. NPO vanuit de overtuiging dat Serious Request na dertien edities wel een impuls kan gebruiken.

Betalen voor café

En dat gebeurt flink. Zo komt er een Serious Request Café. Daarin zijn de opnames voor de dagelijks tv-uitzending van het evenement. Publiek kan daarbij zijn - uiteraard na een donatie voor het goede doel van tenminste 5 euro. Aanmelden kan via internet: 3FM.nl/seriousrequestcafe. Radio 2 kent al langer een Top2000-café, dat zeer populair is.

Een andere toevoeging is een escape room. Elke dag moet een bekende Nederlander daar uit zien te ontsnappen met hulp van mensen op het Marktplein én van tv-kijkers. Er is namelijk van maandag tot en met vrijdag een tv-programma over NPO Zapp (rond 17.15 uur).

Buurman en Buurman

Ook is er van dinsdag tot en met vrijdag een themadag. Zo brengt de sportdag op dinsdag bekende sporters naar Apeldoorn. Zij gaan er clinics verzorgen. Woensdag is kinderdag met bijpassende acts (zoals op de foto met Buurman en Buurman), donderdag volgt een winterse markt en vrijdag zijn bekende YouTubers aanwezig.

Zoals eerder in deze krant gemeld laat NPO, ook voor het eerst, elke avond een bekende muziekact optreden op het Marktplein. De Jeugd van Tegenwoordig, Jonna Fraser en de 3FM Talent band The Overslept zijn al vastgelegd.

Dat podium is overdag te huur door mensen die graag een keer voor publiek willen laten zien wat te kunnen. Reserveren kan via 3FM.nl/podiumtehuur .

Cityhosts

Apeldoorn biedt extra activiteiten op meerdere punten in de binnenstad. Om te zorgen dat ook mensen uit andere plaatsen die plekken weten te vinden, worden 'cityhosts' (gastheren en -dames) en speciale verwijsborden ingezet. Op het Marktplein en aangrenzend Raadhuisplein krijgt de horeca de gelegenheid om 24 uur per dag open te gaan.

Dat geldt ook voor uitgaansgebied Caterplein. Onbekend is nog in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt. Een tijdelijke horecastraat op het Marktplein zal in elk geval de klok rond open zijn. Dat is niet alleen gastvrij, vindt de gemeente, de hoop is ook dat het helpt om bezoekersstromen te spreiden over de avond en nacht.